Ava DuVernays «Cherish the Day» geht weiter

US-Fernsehen

Der Sender von Oprah Winfrey hat das Format für eine zweite Staffel verlängert.

Ava DuVernayswird zurückkehren. Die Anthologieserie wurde für eine zweite Staffel bei OWN erneuert, wobei die Co-Produzenten der ersten Staffel, Raynelle Swilling und Teri Schaffer, als Showrunner von Tanya Hamilton übernommen wurden. Die Verlängerung kommt etwa sieben Monate nach dem Abschluss der ersten Staffel.Jede Staffel von «Cherish the Day» handelt von der Beziehung eines Paares, und jede Episode erstreckt sich über einen einzigen Tag in ihrem gemeinsamen Leben. In der zweiten Staffel wird die Liebesgeschichte eines brandneuen Paares mit einer neuen Besetzung gezeigt.„Unser «Cherish the Day»-Publikum begrüßte und applaudierte die Entwicklung eines schwarzen Paares, das sich in unserer ersten Staffel ein gemeinsames Leben aufgebaut hat, und wir können es kaum erwarten, eine weitere Geschichte von Liebe und Verbundenheit auf die kleine Leinwand zu bringen“, sagte DuVernay.