«Moon Knight»: Oscar Isaac als Hauptdarsteller im Gespräch

Damit würde Isaac zurück zum «X-Men»-Franchise kommen.

Wie das Fachblatt ‚Variety‘ berichtet, ist Oscar Isaac aktuell in Gesprächen als Hauptdarsteller der Marvel-Serie. Die Serie erzählt die Geschichte von Marc Spector, einem Elitesoldaten und Söldner, der sich zur Verbrechensbekämpfung entschließt, nachdem er zum menschlichen Avatar von Khonshu, dem ägyptischen Mondgott geworden ist.Die Rolle würde für Isaac, der zuvor die Hauptrolle in «X-Men: Apocalypse» ► spielte, eine Rückkehr zu Marvel bedeuten, obwohl dieser Film veröffentlicht wurde, als Marvel noch die Rechte an FOX veräußerte hatte. Isaac arbeitete auch schon mit Disney zusammen, unter anderem als Widerstandskämpfer Poe Dameron in der jüngsten «Star Wars»-Trilogie.Im Jahr 2016 gewann er einen Golden Globe für seine Arbeit an der HBO-Miniserie «Show Me A Hero», er wird mit einer Hauptrolle der Miniserie «Scenes From a Marriage» an der Seite von Jessica Chastain zu HBO zurückkehren.