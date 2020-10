Primetime-Check

Am Sonntagabend erreichte der österreichischemit dem Titel „Krank“ 8,19 Millionen Zuschauer, der Gesamtmarktanteil lag bei 23,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 1,80 Millionen Zuseher, der Marktanteil belief sich auf 16,9 Prozent. Mit einer neuen Ausgabe vonfuhr man 3,66 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile bezifferten sich bei allen Zuschauern auf 13,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 7,7 Prozent.Unterdessen strahlte das ZDF aus, der Film wurde von 4,35 Millionen Zuschauern gesehen. Der Marktanteil lag bei 12,4 Prozent, danach erreichte das14,2 Prozent. Insgesamt sahen 4,17 Millionen Zuschauer das halbstündige Nachrichtenmagazin. Beim jungen Publikum verzeichneten die Sendungen 6,4 und 7,2 Prozent Marktanteil. Die Sat.1-Primetime wurde mitgefüllt, die Sendung holte 2,81 Millionen Zuschauer. Mit 1,30 Millionen Umworbenen sicherte man sich 13,6 Prozent Marktanteil.Bei RTL gab es das Halbfinale vonzu sehen, welches 2,26 Millionen Zuschauer anlockte. In der Zielgruppe ergatterte man 1,24 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,8 Prozent.startete bei VOX vor 1,07 Millionen Zuschauer, 4,9 Prozent der Umworbenen waren dabei. Eine neue Ausgabe derlockte 1,06 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins. Bei den jungen Menschen sorgte man für 5,2 Prozent Marktanteil.Der TV-Sender ProSieben wiederholteund sorgte für 2,13 Millionen Zuschauer. Mit X Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr die rote Sieben 11,4 Prozent Marktanteil ein. Bei RTLZWEI gab eszu sehen, der 0,74 Millionen Menschen unterhielt. 5,2 Prozent Marktanteil fuhr man in der Zielgruppe ein.