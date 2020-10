Primetime-Check

«Schlag den Star» oder «Das Supertalent»? Florian Silbereisen oder «Helen Dorn»? Und wie gut schlugen sich die Spielfilme bei Sat.1 und VOX?

Das Erste feiert am Samstagabend das 50. Bühnenjubiläum von Howard Carpendale mit einer Schlager-Show mit Florian Silbereisen.brachte insgesamt 5,63 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, davon 0,73 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Daraus resultierte ein Gesamtmarktanteil von 19,9 Prozent und 9,7 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF sicherte sich mitmit 6,14 Millionen die größte Reichweite des Abends. Dies ergab ein Marktanteil von 19,8 Prozent insgesamt. Die Krimireihe verfolgten 0,71 Millionen junge Fans, was eine Einschaltquote von 9,0 Prozent ergab. Ab 21:45 Uhr blieben fürnoch 3,82 Millionen dran, die Quote sank insgesamt auf 13,5 Prozent. Beim jungen Publikum sah es ähnlich aus: es blieben 0,56 Millionen dran. Der Marktanteil betrug 7,2 Prozent. Dasverfolgten im Anschluss noch 3,19 Millionen insgesamt (0,64 Mio. 14- bis 49-Jährige / 9,1 Prozent). Der Marktanteil schrumpfte auf 12,9 Prozent.Erfolgreichsten Programm zur besten Sendezeit im Privatfernsehen war an diesem Abend. Die Casting-Show versammelte 3,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor der Mattscheibe, wovon 1,28 Millionen der Zielgruppe angehörten. Der Marktanteil betrug insgesamt 10,1 Prozent beziehungsweise bei 16,4 Prozent bei den Jüngeren.behielt ab 22:40 Uhr noch 1,83 Millionen Fans, davon 0,95 Millionen jüngere. Die werberelevante Einschaltquote sank auf 14,7 Prozent. Dicht hinter dem RTL-Format kamins Ziel. Das Duell zwischen Tim Wiese und Patrick Esume verfolgten 1,61 Millionen Seher insgesamt. Der Großteil gehörte allerdings zu den umworbenen Zuschauern: 1,10 Millionen wurden registriert. Daraus resultierte eine Einschaltquote von starken 16,1 Prozent.Sat.1 setzte auf. Der Animationsfilm lockte 1,36 Millionen aufs Sofa, wovon 0,65 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Der Marktanteil bei den Umworbenen betrug 8,2 Prozent.kam danach noch auf 0,82 Millionen Comedy-Fans. Die Einschaltquote sank leicht auf 7,8 Prozent. VOX zeigte ebenfalls Spielfilme in Form vonund. «Transporter» sahen 1,41 Millionen (0,56 Millionen Jüngere), «Spider-Man» danach noch 0,85 Millionen (0,56 Millionen Jüngere). Die Zielgruppenanteile betrugen 7,1 und 8,0 Prozent. Deutlich schwächer lief es bei RTLZWEI. Die RTL-Tochter zeigte vier Folgenund erbeutete damit eine Reichweite von jeweils 0,24 Millionen Zuschauer, wobei die Ausgabe ab 21:05 Uhr sogar nur 0,19 Millionen Zuschauer insgesamt sahen. Die Marktanteile bei den klassisch Umworbenen fielen mit 1,9, 1,3, 1,6 und 2,5 Prozent äußerst schwach aus. Kabel Eins zeigte je ein Doppelfolge vonundaus. «Hawaii Five-0» ergatterte ab 20:15 Uhr jeweils 0,62 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe standen 2,5 beziehungsweise 2,1 Prozent auf dem Zettel. [[Lucifer] holte mit ab 22:15 Uhr noch 0,58 respektive 0,57 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe sammelte der Sender damit 2,4 und 3,6 Prozent.