RTLZWEI und Kabel Eins gehen unter

Quotennews

RTLZWEI und Kabel Eins zeigten nichts neues in der Primetime und gingen folglich komplett unter. Sat.1 und VOX liefen solide und kamen auf durchschnittliche Werte.

Sat.1 präsentierte seiner Zuseherschaft ab 20:15 Uhr den Animationsfilmund lag damit in der Zielgruppe voll im Senderschnitt. Insgesamt schalteten 1,36 Millionen ein, darunter 0,65 Millionen Jüngere. Der Zielgruppenanteil lag bei 8,2 Prozent, leicht über Senderschnitt.kam danach noch auf 1,36 Millionen Anhänger insgesamt und eine Zielgruppenquote von 7,8 Prozent, ebenfalls Senderschnitt. VOX baute genauso auf Spielfilme und strahlteaus. Der Actionfilm begeisterte 1,41 Millionen Fans, darunter 0,56 Millionen aus der werberelevanten Gruppe. Der Zielgruppenanteil betrug 7,1 Prozent und schaffte es genau auf Senderschnitt. «Spider-Man: Homecoming» ► , der schon am Donnerstag im Programm war, erbeutete ab 22:00 Uhr noch 0,85 Millionen Seher. Die Einschaltquote bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich auf 8,0 Prozent.Während Sat.1 und VOX voll auf Kurs lagen, ging Kabel Eins und RTLZWEI unter. Kabel Eins strahlte eine Doppelfolge vonaus und unterhielt damit lediglich zweimal 0,62 Millionen Zuschauer. Dies entspricht einem Gesamtmarktanteil von mauen 2,0 Prozent. In der Zielgruppe sah das nicht besser aus. Im Gegenteil: Zunächst verfolgten 0,20 Millionen dann noch 0,17 Millionen die Serie von der Pazifikinsel. Der Marktanteil lag mit 2,5 und 2,1 Prozent weit unter dem Senderschnitt. Auch eine Doppelfolgemachte es im Anschluss nicht viel besser. 0,58 beziehungsweise 0,57 Millionen blieben ab 22:15 Uhr noch dran. Die Markanteile steigerten sich leicht auf 2,4 und 3,6 Prozent.RTLZWEI verbuchte noch dramatischere Werte. Die RTL-Schwester zeigte die komplette erste Staffel vonund erreichte mit den vier Episoden jeweils 0,24 Millionen Zuschauer. Folge zwei ab 21:05 Uhr kam sogar nur auf 0,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile der Zielgruppe lagen bei 1,9, 1,3, 1,6 und 2,5 Prozent, allesamt unterirdisch. Ab kurz vor Mitternacht sorgte eine Folge vonfür ein wenig Versöhnung. Es wurden 0,32 Millionen Zuschauer insgesamt registriert und eine Einschaltquote von leicht unterdurchschnittlichen 4,4 Prozent.