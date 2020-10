RTLZWEI punktet mit «Gods of Egypt» und «The Scorpion King»

Quotennews

Auch ProSieben entschied sich für einen Filmabend und kam auf ein gutes Ergebnis, musste sich jedoch gegenüber RTLZWEI geschlagen geben.



Beim gestrigen Filmabend entschied sich ProSieben für die Ausstrahlung des Science-Fiction-Films. Die Produktion aus dem Jahr 2015 überzeugte 1,20 Millionen Actionfans zum Einschalten. Dies reichte für einen Marktanteil von 4,2 Prozent, der sich genau im Senderschnitt befand. In der Zielgruppe sahen nur 0,57 Millionen Neugierige zu und verbuchten somit eine annehmbare Sehbeteiligung von 7,5 Prozent.Weiter ging es ab 22.55 Uhr mit dem Kriegsdramaaus dem Jahr 2001. Die Reichweite sank nun auf 0,58 Millionen Fernsehende, während sich der Marktanteil auf gute 4,9 Prozent steigerte. Bei den 0,28 Millionen Werberelevanten kam noch eine passable Quote von 8,0 Prozent zustande.Der Filmabend bei RTLZWEI fiel deutlich erfolgreicher aus. Den Fantasyfilmwollten sogar 1,40 Millionen Zuschauer sehen. Der Sender verbuchte einen herausragenden Marktanteil von 5,0 Prozent. Zudem waren 0,63 Millionen Jüngere interessiert und sicherten sich eine Quote von sehr hohen 8,2 Prozent. Auchim Anschluss überzeugte noch und hielt 0,93 Millionen Filmfans auf dem Sender. Die Quote erhöhte sich auf überragende 6,2 Prozent. 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielten weiterhin starke 7,6 Prozent.