Leichter Aufschwung für «Ninja Warrior» und die «Chris Tall Show»

Quotennews

Die sportlichen Talente überzeugten wie gewohnt und hoben die Quoten wieder an, die zuletzt leicht abgenommen hatten.



Zum vierten Mal in dieser Staffel stellten die Teilnehmer beiihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis. Eine Woche zuvor waren noch 2,51 Millionen Zuschauer mit von der Partie, die eine gute Sehbeteiligung von 9,1 Prozent erzielten. 1,44 Millionen Werberelevante verbuchten hohe 19,1 Prozent Marktanteil. Nachdem die Quote in den letzten drei Wochen durchgängig abgenommen hatte, erhielt die gestrige Ausgabe neuen Aufwind. Die Zuschauerzahl erhöhte sich auf 2,67 Millionen und der Marktanteil landetet bei guten 9,5 Prozent. In der Zielgruppe hielt man sich konstant bei 1,44 Millionen Umworbenen. Der Marktanteil sank jedoch leicht und lag bei noch immer starken 18,9 Prozent.startete im Anschluss ab 23 Uhr und auch hier wurde ein Quotenaufschwung verzeichnet. Mit 1,15 Millionen Fernsehenden war die Comedy-Show auf dem Gesamtmarkt die gefragteste der neuen Folgen. Gemessen wurde ein Marktanteil von annehmbaren 6,8 Prozent. 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige kamen auf durchschnittliche 11,7 Prozent.Beim Schwestersender Nitro verlief der Abend hingegen weniger erfolgreich. Gezeigt wurden zwei Folgen von, die nur 0,30 beziehungsweise 0,37 Millionen Fernsehzuschauer überzeugten. Die Sehbeteiligung erhöhte sich im Laufe des Abends von miesen 1,0 auf maue 1,3 Prozent. Bei den Jüngeren schalteten 0,09 sowie 0,11 Millionen Werberelevante in und verbuchten ebenfalls schwache 1,2 und 1,3 Prozent.