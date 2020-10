«Lucie. Läuft doch!» ab November: Von Küchenhilfe zur Jugendbetreuerin

TV-News

von Marcel Preisendörfer 23. Oktober 2020, 10:07 Uhr

Wie eine starke Frau ohne Plan ein Anker für Teenies werden soll.

Ab 18. November ist es soweit, um 20.15 Uhr wird immer mittwochs in Doppelfolgen die Serieauf VOX zu sehen sein. Die komplette Staffel wird aber schon ab dem 11. November auf TVNOW bereitgestellt. Die Serie erzählt die Geschichte von der jungen und energischen Lucie (Cristina de Rego), die Ärger mit einem Richter bekommt und Sozialstunden mitten im Nirgendwo in Brandenburg ableisten soll.Lucie, die keinen Plan für ihr Leben und keine Ausbildung genossen hat, muss in einer Jugendhilfe in Kleeberg diese Stunden ableisten, als Küchenhilfe. Nach der Darstellung ihrer pädagogischen Fähigkeiten soll sie aber nun zur Betreuerin aufsteigen und damit hat sie das gesamte Paket der jugendlichen Flausen-Bekämpfung gebucht. Und so begleitet Lucie die Jugendlichen mit ihren fragwürdigen Methoden und einem Willen aus Stahl durch beispielsweise betreutes Pornoschauen, aus dem Fenster fliegende Möbel oder brennende Betten.Die Besetzung der acht Folgen langen Serie beinhaltet unter anderem noch Peter Sattmann, Eugen Bauder, Kai Albrecht («Sturm der Liebe»), Sina Tkotsch und Robert Schupp («Tatort»). Produziert wurde «Lucie. Läuft doch!» von der EIKON Media GmbH mit der Produzentin Michaela Nix. Hauptautor der Serie ist Nicholas Hause. Szenensetzung verläuft unter Frauke Thielecke, Buddy Giovinazzo und Jörg Mielich.