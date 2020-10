Ostfriesisches Handwerk wird noch wertgeschätzt in «Wilkes Welt  Ohne Plan zum Traumhaus»

TV-News

von Marcel Preisendörfer 26. Oktober 2020, 09:59 Uhr

VOX zeigt den YouTube-Star Wilke Zierden, wie er als Hobbyhandwerker seine Träume in die Tat umsetzen will.

Ab Sonntag, den 15. November, um 18.10 Uhr auf VOX dürfen die Zuschauer in drei Folgen dem YouTube-Star Wilke Zierden beizuschauen, wie er ein 5.000 Quadratmeter großes Grundstück samt sanierfähigem Haus zu seinem Traumhaus umbauen will und das alles im Ostfriesen-Stil.Der 32-jährige Hobbyhandwerker hat es hierbei nicht leicht und überschätzt die Arbeit, die in so ein Haus gesteckt werden muss. Ganz allein muss er dies jedoch nicht bestreiten, Familie und Freunde helfen ihm bei dieser Herausforderung. Nachdem Wilke das Grundstück samt Haus am Anfang 2020 gekauft hat, steckt er schon seit jeher in den Umbauarbeiten, aber ohne einen großen Plan. Sein Motto lautet „Perfektionismus ist nichts für mich. Was ich anpacke braucht Ecken und Kanten, so wie ich!“.Dabei kündigte er auch sofort seine Wohnung, wobei das Haus nicht mal ansatzweise bewohnbar war. Wilke verliert aber nicht seinen Traum vor Augen: „Mein Ferienhaus und folglich mein Traumhaus soll ein großer und freier Ort sein, an dem ich mich austoben und mich verwirklichen kann – Ich selbst sein kann. Ein schöner und ruhiger, zugleich aber auch lauter Ort im Herzen von Ostfriesland“. Dabei kann bei einer Haussanierung in seiner Größenordnung viel schief gehen. Und wenn es mal schlecht aussieht, kontert der YouTube-Star einfach mit: „Meistens bin ich ein sehr lockerer, unkomplizierter und gut gelaunter Mensch, der sich bei wenigen Dinge aufregt. An diesen Tagen könnte man mit einem Radlader in meine Hauswand fahren“.