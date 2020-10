Simon Kingberg schreibt den «Battlestar Galactica»-Film

Kino-News

Der neue Spielfilm wird nichts mit der geplanten Peacock-Serie gemeinsam haben.

Simon Kinberg, der seit über einem Jahrzehnt das «X-Men»-Franchise leitet, hat sich verpflichtet, die Film-Adaption des Sci-Fi-Franchiseszu schreiben und zu produzieren. Hinter dem Projekt steht das Comcast-Unternehmen und die NBC-Schwester Universal Pictures. Kinberg schließt sich dem Produzent Dylan Clark («The Batman») an, der seit langen die Entwicklung eines «Battlestar Galactica»-Films für das Studio beaufsichtigt.„«Battlestar Galactica» ist einer der heiligen Grale der Science-Fiction, und ich könnte nicht begeisterter sein, etwas Neues in das Franchise zu bringen und gleichzeitig zu ehren, was so kultig und langlebig gemacht ist“, sagte Kindberg. „Ich bin so dankbar, dass Dylan und meine Partner bei Universal mir dieses unglaubliche Universum anvertraut haben“.Die Spielfilm-Version von «Battlestar Galactica» steht in keinem Zusammenhang mit der neuen Peacock-Serie, die ein Remake der früheren Serie ist. Derzeit entwickelt Sam Esmail («Mr. Robot») die neue Serie für den Streaming-Dienst.