«Never Have I Ever»-Produktionen soll starten

US-Fernsehen

Bereits im November sollen die neuen Folgen der Netflix-Serie produziert werden.

Eine der größten Hits von Netflix könnte schon bald weitergehen: Die Dramedy(«Noch nie in meinem Leben») von Mindy Kaling hat es geschafft, sich nicht in die wachsende Liste der Serie einzutragen, die aufgrund von Covid-19 auf Eis gelegt werden. Schon in den nächsten Wochen soll die Produktion starten. Netflix und die Produktionsfirma Universal Television visieren den 10. November als Starttermin an.In den Vereinigten Staaten von Amerika munkelt man schon, dass die neue Staffel dann gegen Mitte 2021 bei Netflix zurückkehrt. «Never Have I Ever» wurde erst vor vier Monaten für eine zweite Staffel verlängert. Maitreyi Ramakrishnan wird natürlich als Devi zurückkehren, auch Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodiguez und Ramona Young sind ebenfalls mit von der Partie.Die Serie handelt von Devi, ein modernes indisch-amerikanisches Teenagermädchen. Sie ist eine überambitionierte Highschool-Zehntklässlerin, deren Geduldsfaden allerdings ziemlich kurz ist und der ihr immer wieder Probleme bringt. Tennis-Star John McEnroe fungiert als Erzähler der Serie. Kaling schuf die Serie gemeinsam mit Lang Fisher.