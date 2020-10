«Bride»: Scarlett Johansson wird Hauptdarstellerin

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma A24 stellt einen neuen Film für den Apple-Streamingdienst her.

Scarlett Johansson wird nicht nur die neue Hauptdarstellerin des Films, sondern auch das Projekt mit der Firma A24 für AppleTV+ umsetzen. Die Regie übernimmt Sebastián Lelio. Johansson und Jonathan Lia produzieren das Projekt über ihre Firma These Pictures. Keenan Flynn wird ebenfalls mitproduzieren. Lauren Schuker Blum («Orange is the New Black»), Rebecca Angelo («Wolfman») und Lelio werden das Drehbuch verfassen.«Bride» handelt von einer Frau, die geschaffen wurde, um eine ideale Ehefrau zu sein. Als sie ihren Schöpfer, der in einem Unternehmen arbeitet, das sie herstellt, zurückweist, ist sie gezwungen, aus ihrer beengten Existenz zu fliehen und sich einer Welt zu stellen, die sie als Monster betrachtet. Auf der Flucht findet sie ihre wahre Identität.Der Film entsteht im Rahmen der First-Look-Partnerschaft mit den Spielfilmen zwischen Apple und A24. Darunter fallen übrigens auch Produktionen von Sofia Coppola und Projekte mit Jason Segel in der Hauptrolle.