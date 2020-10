Dschungelcamp könnte in Deutschland stattfinden

EILMELDUNG TV-News

Die ‚Bild‘-Spatzen pfiffen es vom Dach: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» wird doch nicht in North Wales gedreht.

Noch im September dieses Jahres hieß es, dass aufgrund der jetzigen Corona-Pandemievon RTL nächstes Jahr im Januar nicht wieder in Australien, sondern zum ersten Mal in Wales stattfinden soll. „Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, so RTL-Geschäftsführer Jörg Graf (Bild). "Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen", so Graf.Nachdem schon «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» erfolgreich die Location wechselte, könnte dies nun auch für das Dschungelcamp kommen. Statt in Portugal ließ RTL in Nordrhein-Westfalen produzieren. Ob «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» bei eisigen Temperaturen im Januar gedreht wird, steht allerdings noch nicht fest.Der ursprüngliche Corona-Plan war, zusammen mit dem britischen Sender ITV, das Format «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus», auf einem Schloss in North Wales zu drehen, sodass RTL , im Anschluss an die Produktion der britischen Version, das Set einfach übernehmen können. Die Produktion war dem RTL-Geschäftsführer sehr wichtig, da er «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» als wiederkehrendes Highlight des Jahresanfanges sah.Grundlegend für diese Entscheidung sind die momentan sehr stark anwachsenden Zahlen an Corona-Fällen, an einem Tag etwa 26.000 Neuinfektionen im Vereinigten Königreich. Hinzukommt, dass ab Freitag, dem 23. Oktober ein breiter Lockdown im ganzen Land stattfinden wird. Scheinbar schien dies zu heikel zu sein und daher brach man die geplante Produktion in Wales ab. Die Briten scheinen an ihrem Dreh festhalten zu wollen.