Quotencheck

Mit dem dritten Anlauf hat es die NBC-Serie «New Amsterdam» beim TV-Sender VOX bis zum Staffelfinale geschafft.

Freude bei VOX! Mit insgesamt drei verschiedenen Sendeplätzen haben die Verantwortlichen die erste Staffel vondurchgeboxt. Die Serie beruht auf dem Buch „Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital“ von Dr. Eric Manheimer, der selbst lange Zeit Leiter des gleichnamigen Krankenhauses war. Die Serie hingegen handelt von Dr. Max Goodwin, der seinen Patienten eine überaus gute Versorgung bietet. Statt Papierkram zu wälzen, behandelt Goodwin, verkörpert von Ryan Eggold, lieber Patienten.Zwischen 6. März und 10. April 2019 strahlte VOX die Serie in Doppelfolgen am Mittwochabend ab 20.15 Uhr aus. Die Serie startete mit nur 1,16 Millionen Zuschauern, wovon 0,40 Millionen zu den Umworbenen gehörten. In der Zielgruppe legte man mit 4,1 Prozent einen klassischen Fehlstart hin. Der erste Part der Staffel erreichte im Schnitt nur 0,82 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. In der Zielgruppe sorgte man für 0,33 Millionen Zuschauer und 4,2 Prozent.Am 18. März 2020 wagte man den zweiten Anlauf, allerdings wurde «New Amsterdam» bereits nach der ersten Ausstrahlung der Doppelfolge abgesetzt. Im Vorfeld sollte die Serie «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» für Top-Quoten sorgen, allerdings war das Programm ein Totalausfall. «New Amsterdam» erreichte an diesem Abend nur 0,37 sowie 0,34 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden jeweils 0,13 Millionen Zuschauer ermittelt. Die Marktanteile lagen bei den 14- bis 49-Jährigen bei 1,7 und 2,6 Prozent.Seit 2. September versucht VOX erneut auf Top-Quoten zu kommen, allerdings bleibt das Krankenhaus-Drama im unerfolgreichen Bereich. Nach «The Good Doctor» und «Chicago Med» hat das Drama nun den 23.00 Uhr-Sendeplatz erreicht. 0,34 Millionen Zuschauer verfolgten den Start, der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. In der Zielgruppe sorgte man für 0,12 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 3,1 Prozent.Auch in den kommenden Wochen konnte sich das Krankenhaus-Drama des Senders nicht durchsetzen. Der höchste Marktanteil wurde am 16. September gemessen, damals standen 4,1 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Bei allen Zuschauern fuhr man am 30. September mit 0,54 Millionen Zuschauer das beste Ergebnis ein. Das Staffelfinale, das am 21. Oktober lief, enttäuschte mit 3,3 Prozent in der Zielgruppe.Im Durchschnitt erreichte «New Amsterdam» 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. Mit 0,33 Millionen Umworbenen sicherte man sich einen Marktanteil von 4,2 Prozent. VOX muss sich einen guten Weg überlegen, wie man das Format etablieren kann, immerhin hat der US-TV-Sender NBC mindestens sechs Staffel angekündigt.