Keine Zukunft für «Prodigal Son» in Sat.1

TV-News

von Marcel Preisendörfer 22. Oktober 2020, 10:25 Uhr

Der Sender nimmt die US-Serie mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Bereits am heutigen Donnerstag läuft ein Ersatzprogramm.

Harry Potter statt US-Krimiserie. Sat.1 hat angekündigt, dass die Serienicht mehr ausgestrahlt werden soll. Auf dem Pay-TV Sender Sat.1 Emotions soll am 10. November das Staffelfinale Deutschlandpremiere stattfinden und hätte Donnerstag, also zwei Tage später, im Free-TV ausgestrahlt werden sollen. Nun hat der Sender entschlossen anstatt die «Harry Potter»-Filme zu senden, darauffolgend die alten Folgen von «Criminal Minds» als Doppelfolgen. Die restlichen Episoden auf Sat.1 Emotions sind von der Änderung nicht betroffen. Somit durchbricht Sat.1 das bekannte Muster für die Einführung der neuen US-Krimiserien, indem es im Pay-TV dienstags die Deutschlandpremiere ausstrahlte und zwei Tage später im Free-TV.In «Prodigal Son» dreht sich alles um Tom Payne als Malcom Bright, einem ambitionierten Profiler, der für die Polizei von New York City arbeitet und in die Psyche von Serienkillern hineinschaut, nachdem er unliebsame Kollegen mit seinem unvorhersehbaren Verhalten vergraulte und seinen Job beim FBI verlor. Sein Vater Michael Sheen als Martin Whitly ist aber als Serienkiller „The Surgeon“ bekannt und wurde verhaftet und nun in eine forensische Psychatrie in New York eingewiesen. Indes spannt er ein Netz aus Lügen und Intrigen, um seinen Sohn selbst hinter das Licht zu führen. Die notwendigen Kontakte wie einflussreiche Gönner oder erkaufte Freiheiten erarbeitete er sich durch seine auf den Morden basierenden erworbenen medizinischen Kenntnisse.Die zweite Staffel von «Prodigal Son» soll in den USA im Januar starten. Noch unklar ist, inwieweit die Serie ein Erfolg auf Sat.1 Emotions dienstags oder auf Joyn Plus+ war. Mit der Wiederholung am Donnerstag im Free-TV hatte der neue Krimi keine Chance gegen das allmächtige «The Voice of Germany», da diese lediglich 4,7 und 4,8 Prozent bei den Werberelevanten erzielten. Auch der Monatsmarktanteil von Sat.1 , eine große Bedeutung für die Primetime, belief sich nur auf 7,7 Prozent hierbei. Somit konnte Sat.1 wohl nicht weiter die Ausstrahlung im Free-TV tragen und ersetzt den Einstieg in die Donnerstag-Primetime mit den Harry Potter Filmen, zuerst mit «Harry Potter und der Stein der Weisen» schon ab diesen Donnerstag, bis zum 12. November fortlaufend mit «Harry Potter und der Feuerkelch».