«The Professionals» heizen ab 19. November ein

TV-News

von Marcel Preisendörfer 25. Oktober 2020, 12:34 Uhr

TNT Serie feiert damit die deutsche Erstausstrahlung der Actionserie.

Die deutsche Erstausstrahlung der ersten Staffel der Actionseriefindet am 19. November auf TNT Serie statt. Hierbei werden die zehn Episoden donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. International bekannte Gesichter wie Brendan Fraser und Tom Welling sind mit von der Partie. Bei der internationalen Koproduktion, die in Irland und Südafrika gedreht wurde, sind unter anderem auch die deutschen Schauspieler Ken Duken und August Wittgenstein mit am Start.«The Professionals» dreht sich um Brendan Fraser als Multimilliardär Peter Swann und seiner Verlobten Elena Anaya als Dr. Grae Davila, die mithilfe von einem Satelliten ein Projekt ins Leben rufen, um Viruserkrankungen schneller zu erkennen und entsprechend in Krisenregionen eine Impfstoffverteilung zu organisieren. Der Jungfernstart der Satellitenrakete gelingt aber nicht und dahinter soll nicht nur eine Sabotage, sondern eine ganze Verschwörung stecken. Später sollten sie aber herausfinden, zusammen mit dem angeheuerten Sicherheitsprofi Tom Welling als Vincent Corbo, dass mehr als nur das organisierte Verbrechen dahinterstecken soll.Die Serie aus der Feder von Jeff Most und Michael Colleary verspricht mit spritziger Action und der Qualität des internationalen Casts, darunter ebenfalls Saïd Taghmaoui aus «Three Kings» oder Loven Kongsli aus «Fatso – Und wovon träumst du», die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen.