Sat.1 schmeißt die Drittanbieter raus

Mit sofortiger Wirkung verändert Sat.1 sein Line-Up. Unter anderem bekommt «Grenzenlos» einen neuen Sendeplatz.

Die Münchener Fernsehstation Sat.1 beendet die Ausstrahlung der Drittanbieter-Programme, die der Fernsehsender seit vielen Jahrzehnten ausstrahlen musste. „Es besteht für uns bereits seit August 2020 keine Verpflichtung mehr zur Fortsetzung der Drittsendeprogramme. Wir werden die bereits vorproduzierten Folgen zu den bislang geltenden Konditionen abnehmen und vergüten bzw. die Abbruchkosten übernehmen und uns eng mit den Produzenten abstimmen und so sicherstellen, dass ihnen durch das Ende der Fensterprogramme keine unmittelbaren finanziellen Nachteile entstehen“, teile Sendersprecherin Sandra Scholz mit.Die Reportage-Sendungist künftig nicht mehr samstags in Sat.1, sondern ab 27. Oktober um 23.45 Uhr bei Sat.1 Gold zu sehen. Es stehen noch acht weitere Episoden aus, teilte Sat.1 mit. Am Samstag bekommen die Zuschauer eine zusätzliche «Auf Streife – Die Spezialisten»-Episode beschwert.(im ersten Halbjahr 2020 «Spiegel TV Reportage») undwandern vom Dienstag auf den Montag. Bereits ab kommender Woche greift das neue Programmschema. Während von der Reportage-Sendung noch sieben Folgen ausstehen, bekommen die Zuschauer vom Nachttalk von drei Folgen serviert. Am Dienstagabend strahlt Sat.1 weitere Episoden von «Navy CIS» und «Navy CIS: L.A.» aus.