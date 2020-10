7 Top VR Filme für den Herbst 2020

Vermischtes

21. Oktober 2020, 12:33 Uhr

Neue Technologien sind auf dem Vormarsch: Zu den faszinierendsten Erzeugnissen der digitalen Unterhaltungsbranche gehören mit Sicherheit Virtual-Reality-Produkte.

Die VR Brillen auf dem aktuellen Markt werden für verschiedene Zwecke eingesetzt und weisen deshalb unterschiedliche Merkmale auf. Besonders Gamer tauchen mit ihnen ganz in die Welt des Spielgeschehens ein. Doch handelt es sich hierbei nicht um eine Technologie, die lediglich im Freizeitbereich zum Einsatz kommt: Auch die Industrie und Medizin setzen vermehrt auf Virtual und Augmented Reality, die bei verschiedenen Prozessen zum Einsatz kommen.Dem Großteil der Bevölkerung bietet der VR Markt die Möglichkeit, lediglich durch das Aufsetzen der Brille, das eigene Wohnzimmer in ein Rundum-Kino zu verwandeln.Sich durch unendliche TV Kanäle zu zappen war gestern. Wer keine Lust hat, sich von den öffentlichen und privaten Fernsehsendern das TV Programm diktieren zu lassen, der widmet sich heutzutage dem Streaming. Vor garnicht allzu langer Zeit, war es noch gang und gebe sich mit den Kollegen oder Nachbarn über den gestrigen 20.15 Uhr Film auszutauschen.Heute dominiert die Frage “Gibt es das auf Netflix” die Konversationen über den Zeitvertreib vor der Flimmerkiste.Während in manchem Eigenheim der Fernseher immer noch Mittelpunkt des Wohnzimmers ist und tatsächlich zum Teil noch für Kabelfernsehen oder Sat genutzt wird, ist besonders beim mobilen Konsum Streaming angesagt. Zwar gibt es auch tolle TV-Apps, doch die jüngere Generation bevorzugt Streaming-Dienste. Diese passen sich den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Nutzer an und haben meistens auch VR Filme im Angebot. Der ständige Zugriff auf Medien über das Smartphone ist längst Teil des Alltags geworden.Zugegeben schaut sich wohl nicht jeder unterwegs auf kleinen Bildschirmen Filme an. Es gibt jedoch auch andere digitale Zeitvertreibe, die besser in ein mobiles Format passen: Facebook und Social Media Posts lesen oder das Zocken unterschiedlicher Videospiele bis hin zu Spielen mit tatsächlichen Gewinnmöglichkeiten, wie bei seriösen Online Casinos mit Echtgeld in Deutschland . Auch Hörbücher bieten auf längeren Fahrten eine willkommene Abwechslung und bildende Anwendungen wie Sprachtrainer etc. finden vermehrt Zulauf. Auch dem Nachwuchs wird schnell zwischendurch das Tablet mit der Disney+ App in die Hand gedrückt, um in verschiedenen Alltagssituationen kurzfristig Langeweile zu vertreiben.Doch mit der VR Brille wird auch Streamen von Filmen überall zu einem ganz besonderen Erlebnis. Sogar das Smartphone-Display wird, in manche Brillenmodelle eingeschoben, zur Kinoleinwand. Da aber tatsächlich das Umfeld komplett ausgeblendet wird, sollte man dabei nicht allein oder aber in einer sicheren Umgebung sein. Dann kann man die besten VR Filme mit der entsprechenden App auch über das Smartphone jederzeit entspannt genießen.Der Animationsfilm für Oculus Go und Oculus Rift (S), ist schon der dritte der Baobab Studios. Die Vorgänger “Asteroids” und “Invasion” sind ebenfalls sehenswert. Die Story basiert auf einer indianischen Legende und Baobab verleiht den Tierfiguren bekannte Stimmen (z.B. von Oprah Winfrey ). Die 22-minütige Geschichte um den bunten Vogel ist ansprechend und familienfreundlich gestaltet. “Crow: The Legend” ist kostenlos im Oculus Rift-Store und Oculus Go-Store erhältlich.Diese Animation für die VR Brillen HTC Vive (Pro, Cosmos), Oculus Quest und Oculus Rift (S), Valve Index, sowie Windows MR erzählt in drei Episoden eine 30-minütige Geschichte: Der kleine Zombies Gloomy mag die anderen Zombies nicht besonders. Er verliebt sich ausgerechnet in die Nichte eines Zombie-Jägers. Es gibt eine deutsche Fassung. Kaufen kann man den Film bei Steam und Viveport, im Oculus Quest-Store und im Oculus Rift-Store.Obwohl für VR Brillen vorwiegend Animationen populär sind, gibt es auch sehenswerte VR Spielfilme. “Miyubi” für Oculus Rift (S) ist mit 40 Minuten ziemlich lang. Die Doku von Felix & Paul beleuchtet das Leben einer US-Familie in den 80er Jahren, gezeigt aus der Sicht desSpielzeugroboters Miyubi. Der Film ist in 3D produziert und kostenlos im Oculus Rift-Store erhältlich.Mit den VR-Brillen HTC Vive (Pro, Cosmos), Oculus Rift (S) gelingt hier ein Ausflug in den Urwald. Dem Ornithologen Dr. Jim Jacobi gelangen 1976 die letzten Tonaufnahmen eines besonderen Vogels. Daraus bildet sich die Grundlage der animierten Doku, die 10 Minuten lang in den Regenwald entführt, wobei man sich von den Klängen des Waldes und dem wohlklingenden Gesang des Vogels verzaubern lassen kann. Die Animationen kann kostenlos auf Viveport oder auf YouTube (360°) angeschaut werden.Diese Dokumentation lässt die Träger der Oculus Go, Oculus Rift (S) die Ausbildung von Astronauten miterleben. 40 Minuten lang bekommen sie 3D-Einblicke in den Ablauf der Vorbereitungen für die Mission im Weltraum. Zu kaufen gibt es das Abenteuer im Oculus Rift-Store und im Oculus Go-Store.Diese Story für Oculus Quest und Oculus Rift (S) ist Gewinner einiger Festivalpreise. Der Schlüssel zu den verlorenen Erinnerungen von Alice wird im 15 minütigen Filmverlauf gefunden. Kunstvoll, bunt und innovativ kommt das Werk daher und ist im Oculus Quest-Store und im Oculus Rift-Store kostenlos erhältlich.Mit der Oculus Rift (S) kann man eine komplexe Animation betrachten, die 2019 einen Primetime Emmy bekam. Der Betrachter begleitet die kleine Lucy, die sich fürchtet und glaubt, dass in den Wänden ihres Zuhauses unheimliche Gestalten lauern.“Wolves In The Walls” basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Neil Gaiman und Dave McKean und ist kostenlos im Oculus Rift-Store erhältlich.Nicht alle VR Produktionen sind in 3D erhältlich. Aber wer 360° VR-Filme anschauen will, kann leicht, unter anderem bei YouTube, kostenlose VR Filme in diesem Format finden. Nicht zuletzt in Videospielen ist das rundum Erlebnis ein besonderer Genuss. Aber Vorsicht: Wer zu sehr mitgeht , der sollte sich lieber schön hinsetzen und vielleicht sogar anschnallen.