AlexiBexi  qualitative und unterhaltsame Videos für Technikinteressierte

Hintergrund

Dass man durch spannende und enthusiastische Reviews über die heutige und zukünftliche Technologie auf YouTube mehrere Millionen Zuschauern haben kann, beweist AlexiBexi.

Steckbrief YouTube: 1.430.000 Abonnenten

Instagram: 156.000 Abonnenten

Twitch: 63.000 Abonnenten

Twitter: 213.000 Abonnenten

TikTok: 127.000 Abonnenten



Alex Böhm aka AlexiBexi ist Deutschlands größter und reichweitenstärkster Tech-Influencer, der wie kein Anderer Authentizität, Wissen und state-of-the-art-Videokreation miteinander verbindet. In seiner 15-jährigen Medienlaufbahn ist Alex durch On-Point Inhalte in Form von Video, Film, Musik, Fotos & Texten bekannt geworden, die es stets schaffen, inhaltlich und visuell eindrucksvoll die hässliche bis wunderschöne Wahrheit aller Gedanken und Lebenssituationen einzufangen. Studiert hat er Regie für Film & TV an der Medienakademie Hamburg. Alex drehte Filme, macht Musik und liebt die Fotografie. Gadgets, die das Leben erleichtern, werden von ihm vergöttert, ressourcenverschwendende Technik verteufelt.Der Erfolg auf seinem YouTube-Kanal hat 2010 mit der Synchronisation bekannter englischsprachgier Lieder, die er ins Deutsche übersetzte, begonnen. Diese Idee für die Synchronisierung entstand allein daher, weil er sich fragte, ob die Zuhörer im Radio überhaupt wissen was in englischen Songtexten oft „für ein Schrott“ gesungen wird.Frühere Formate wie „Erklärbär“ oder „So ein scheiss“, sprechen auch erklärende und politische Inhalte an. Diese Formate fanden auch immer sehr guten Anklang bei seiner Community. Allerdings produziert er mittlerweile fast ausschließlich Tech-Reviews und die sogenannte ABC-Show (AlexiBexi-Content-Show). Trotzdem sind die Videos auf seinem Kanal sehr individuell, lustig und informativ. Böhm ist in vielen Webvideos anderer YouTuber auch Synchronsprecher und tritt auch auf anderen Kanälen in Erscheinung. 2018 gewann er den Webvideopreis Deutschland für das Video „Code“.Um Abwechslung zu bieten ist Alex nicht nur auf YouTube zu finden, sondern auch auf Twitch, Instagram, Twitter und TikTok. Auf der Streaming-Plattform Twitch streamt er regelmäßig Spiele oder testet neue PC-Komponenten. Auf den anderen Plattformen kann man fast täglichen Content erwarten. Er führt auch den Podcastkanal „randomtainment“ mit dem Radio-Hamburg-Moderator André Kuhnert (Qnerd) und Jens Herforth.Böhm beschränkt sich nicht nur auf Plattformen im Internet, sondern war auch im Fernsehen in der Rolle des Dr. Mankow bei der ZDFneo-Fernsehserie «Neomaniacs» zu sehen. Er interviewte Angela Merkel vor der Bundestagswahl 2017, im Rahmen bei #DeinerWahl. Zudem wurde auch Tim Cook, der CEO von Apple, von ihm interviewt. Beide dieser Interviews sind auch auf YouTube zu finden.Insgesamt ist AlexiBexi eine Ikone YouTubes, der durch seine ständigen Bemühungen zurecht den heutigen Erfolg hat. Alex ist seinen Zuschauern treu und authentisch geblieben, was man nicht häufig in dieser Branche sagen kann.