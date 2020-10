Kristen Bell ist «The Woman in the House»

US-Fernsehen

Die Schauspieler wird die Hauptrolle in der Netflix-Miniserie übernehmen.

Unter dem Titelspielt Kristen Bell in der achtteiligen Serie die untröstliche Protagonisten Anna. Für sie ist jeder Tag gleich. Sie sitzt mit ihrem Wein am Fenster und sieht zu, wie das Leben ohne sie vorbei geht. Doch als ein hübscher Nachbar auf der anderen Straßenseite einzieht, beginnt Anna ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Allerdings scheint sie Zeugin eines Mordes zu werden. Oder war sie die Mörderin?Bell wird die Serie zusätzlich auch produzieren. Rachel Ramras, Hugh Davidson und Larry Dorf haben die Serie erschaffen und werden als ausführende Produzenten fungieren, das Trio war zuvor an der TV Land-Serie «Nobodies» beteiligt und arbeitete auch an der Adult Swim-Serie «Mike Tyson Mysteries»Will Ferrell, Jessica Elbaum und Brittney Segal übernehmen mit ihrer Firma Gloria Sanchez Productions die Produktion. Das Unternehmen stellte zuletzt auch die Netflix-Serie «Dead to Me» her. Mari Noxon wurde als kreativer Berater verpflichtet.