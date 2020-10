«Day Shift»: Jamie Foxx wird zum Vampirjäger

US-Fernsehen

Die neue Netflix-Serie soll im kommenden Jahr starten.

Jamie Foxx spielt die Hauptrolle in der Netflix-Vampir-Komödie, die er zudem produziert. In dem neuen Format wird JJ Perry sein Regiedebüt geben. Foxx wird einen hart arbeitenden Arbeiter-Vater porträtieren, der seiner schlagfertigen achtjährigen Tochter ein gutes Leben bieten will, aber sein profaner Job als Pool-Reininger im San Fernando Valley ist nur eine Fassade für seine eigentliche Einnahmequelle.Diese ist das Jagen und Töten von Vampiren. Das Drehbuch ist von Tyler Tice geschrieben, am Skript wirkte auch Shay Hatten mit. Die Produzenten sind Chad Stahelski («John Wick») und Jason Spitz. 87Eleventen Entertainment und Dream Entertainment produzieren. Foxx ist zudem leitender Produzent zusammen mit Datari Turner und Peter Baxter.Der Schauspieler Foxx gewann einen Oscar für den Film «Ray» ► . Er spielte die Hauptrolle in dem Rechtsdrama «Just Mercy» ► und war auch in dem Netflix-Film «Power Project» zu sehen.