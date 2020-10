Mehr Übersicht: funk zieht in die öffentlich-rechtlichen Mediatheken ein

Vermischtes

von Marcel Preisendörfer 20. Oktober 2020, 13:56 Uhr

Das gesamte funk Angebot wird ab heute in die Mediatheken der ARD und des ZDFs integriert.

Das Angebot von funk, das gemeinsame Content Netzwerk von ARD und ZDF , wird ab heute in jeweils beide Mediatheken integriert. Zuvor waren Die Online-Inhalte nur auf der eigenen Seite funk.net, Facebook, Youtube, Snapchat und Instagram zu finden. Mit der zumeist jungen Zielgruppe erzielten sie bereits seit dem Start im Jahre 2016 eine immer größer werdende Bekanntheit.Die Youtuberin und Influencerin Mai Thi Ngyuen-Kim, besser bekannt als „Mailab“, hat bereits eine große Reichweite mit ihren über eine Millionen Abonnenten auf Youtube und landet mit ihren Videos zu aktuellen Themen insbesondere mit ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise in den Trends und besaß auch schon Gastauftritte im TV.So bietet funk als Content Netzwerk alles aus Bereichen der Information, Orientierung und Unterhaltung nun auch in den Mediatheken des ARD und ZDF . Laut einer repräsentativen Onlinebefragung der SWR- und ZDF-Medienforschung im Jahre 2020 haben 70% der 14 bis 29-Jährigen bereits funk-Formate genutzt und die Bekanntheit der Marke an sich beläuft sich auf 82 Prozent. Die um funk erweiterte Vernetzung des nicht-linearen Angebots beider Sender soll dies nochmals steigern, um besonders die „werthaltigen, öffentlich-rechtlichen Inhalte für unsere Nutzer*innen besser auffindbar zu machen“, so Eckart Gaddum, Leiter der Hauptredaktion Neue Medien im ZDF.