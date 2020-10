YouTube Kids kann sich auf «Novelmore» freuen

Vermischtes

Wer Fan von Playmobil ist kann sich freuen, denn jetzt werden die Plastikfiguren lebendig! Außerdem soll weiter Spielspaß für zu Hause folgen.

Am 4. November startet die Playmobil-Serie «Novelmore» auf dem YouTube Kanal von Playmobil. Eine der insgesamt 12 Episoden wird jeden Montag, Mittwoch und Freitag ausgestrahlt und bleibt anschließend per Playlist abrufbar. Die Kinderserie stellt in aufwändiger CGI-Animation eine actiongeladene Story rund um heldenhafte Ritter, gesetzlose Schurken und die magische Rüstung „Invincibus“ dar. Die Ausstrahlung der Playmobil-Serie auf YouTube verspricht hohe Aufmerksamkeit bei der jungen Zielgruppe und eine nächste Begeisterungswelle für das beliebte Ritterthema. Dabei steht YouTube Kids als Partner für familienfreundliche Inhalte in ideal zu Verfügung.Inhalt: Die ersten Folgen stellen den draufgängerischen Prinz Arwynn, den gewieften Erfinder Dario DaVanci, die verwegene Gwynn und weitere Helden vor und entführen die Zuschauer in zwei grundverschiedene Reiche: Während sich die Ritter von Novelmore an eine alte Prophezeiung klammern, die sie angeblich vor allem Bösen bewahrt, schmieden die wilden Burnham Raiders aus den versengten Weiten der Crimson Caldera brandheiße Eroberungspläne. Die Verteidigungspläne von Novelmore werden gestohlen, doch König John scheint nicht besonders besorgt darüber zu sein. Als die drei Helden dann auch noch entdecken, dass die Burnham Raiders hinter der mächtigsten je erfundenen Waffe – der Invincibus – her sind, schließen sie sich zusammen, um Novelmore zu retten. Ein abenteuerlicher Wettlauf beginnt. Wer wird den Kampf um die magische Rüstung gewinnen?Zusätzlich soll es eine Reihe neuer Playmobil-Spielsets, die weiteren heldenhaften Spielspaß bieten, ins Kinderzimmer schaffen. Zudem werden viele Kinder auch mit «Novelmore-Hörspielen» aus dem Hause Europa und dem zweimonatlichen «Novelmore-Magazin» von Blue Ocean tief in das Ritteruniversum eintauchen.