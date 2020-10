«White Lotus» führt uns in ein Tropenparadies

US-Fernsehen

von Marcel Preisendörfer 20. Oktober 2020, 10:05 Uhr

Die auf sechs Episoden limitierte Serie zeigt die Taten von Gästen und Mitarbeitern in einem exklusiven tropischen Resort

Die Produktion der satirischen Serieunter der Feder von Schreiber, Direktor und leitender Produzent Mike White soll in einem Monat in Hawaii unter den COVID-19-Richtlinien beginnen. Diese auf sechs Episoden limitierte Serie zeigt in einem exklusiven tropischen Resort die Taten und Handlungen unterschiedlicher Geste und Mitarbeiter innerhalb einer Woche.Mit dabei sind Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O’Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney und Steve Zahn. Hinter dem Projekt steht der Bezahlsender HBO, der die Serie in Auftrag gegeben hat.Mike White hat zusammen mit Laura Dern die HBO-Serie «Enlightened» geschrieben und arbeitete ebenfalls bei «Beatriz at Dinner», «School of Rock», «Nacho Libre», «Orange County» und zuletzt beim neuen Disney+-Film «The One and Only Ivan» mit.