Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Solo für Weiss» im Ersten? Punktete «Team Wallraff – Reporter undercover» bei RTL?

Mit dem Krimierreichte das ZDF am Montagabend 5,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile lagen bei 17,3 Prozent bei allen sowie 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit demverbuchte die Mainzer Fernsehstation im Anschluss 5,17 Millionen Zuschauer und 19,1 Prozent. Beim jungen Publikum sorgte man für 8,8 Prozent.Das Erste strahlte «Grießnockerlaffäre» ► aus, der Spielfilm lockte 4,78 Millionen Zuschauer an. Im Anschluss verfolgten 2,12 Millionen Zuschauer die Reportage, die Sendungen erreichten 15,3 und 7,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum standen 12,9 Millionen und 6,3 Prozent auf dem Zettel.Bei Sat.1 holte1,41 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 8,5 Prozent Marktanteil ein.bescherte RTL 2,06 Millionen Zuschauer und 0,89 Millionen Werberelevante. Der Marktanteil lag bei 10,8 Prozent. Das Finale vonerreichte 2,46 Millionen Zuschauer, 1,27 Millionen junge Menschen waren dabei. Der Marktanteil belief sich auf 16,4 Prozent.erreichte 0,88 Millionen Menschen bei RTLZWEI , der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei 6,1 Prozent.brachte Kabel Eins 0,94 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe generierte man 3,6 Prozent Marktanteil.Zwei neue-Folgen sorgten bei ProSieben für 11,3 und 0,8 Prozent Marktanteil, insgesamt wurden 1,11 und 1,07 Millionen Zuschauer gemessen. Im Anschluss brachten vier alte-Geschichten 6,7, 7,2, 6,9 und 9,1 Prozent bei den Umworbenen.