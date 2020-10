China übertrifft den amerikanischen Kinomarkt

Kino-News

von Marcel Preisendörfer 19. Oktober 2020, 13:18 Uhr

Trotz deutlichen Verlusten steigt China auf Platz eins der Welt.

Während das Kino-Wochenende insgesamt 32 Prozent Verlust verzeichnete, konnte mit dem letzten Wochenende und den 46,4 Millionen Dollar Umsatz, die in das Box Office eingeflossen sind, sich China nun mit ihren 1,99 Milliarden US-Dollar Anteilen als größtes Box Office der Welt küren, verglichen mit den 1,94 Milliarden US-Dollar des nordamerikanischen Marktes. So schreibt es Artisan Gateway.Dabei liegt das Jahresergebnis 75 Prozent unter dem des Vorjahres, aber nach den Einbußen durch COVID-19, soll nun das BIP im dritten Quartal sich schneller erholen und die Kinos sind ebenfalls auf einem ähnlichen Weg. Seit Ende September dürfen wieder 75 Prozent der gesamten Platzkapazität verkauft werden.«My People, My Homeland» spielte mit seinem dritten Wochenende 19,1 Millionen US-Dollar ein, insgesamt wurde ein Umsatz von 360 Millionen US-Dollar verbucht. Die einzige Neuerscheinung «The Story of Xi Bao», mit der Starbesetzung Guo Caijie und Zhang Guozhu, kommt auf den zweiten Platz mit 5,6 Millionen US-Dollar in drei Tagen. Der Film «Legend of Deification» von Enlight Pictures Animation fällt vom zweiten auf den dritten Platz. Im gleichen Zeitraum spielte er mit 5,6 Millionen US-Dollar nur eine Gesamtsumme von 227 Millionen US-Dollar ein.