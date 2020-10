Sky erweitert mit Deal massiv ihr Animationsserien-Repertoire

England

von Marcel Preisendörfer 19. Oktober 2020, 11:16 Uhr

Das Unternehmen sichert sich damit mehrere tausend Stunden an hochgeschätztem Serienprogramm.

Nun ist es für die Zuschauer in England und Irland soweit. Die Pay-TV-Plattform Sky hat nun ihren Vertrag mit NBCUniversal Global Distribution erweitert und damit ihr Angebot an animierten Kinderserien aufgestockt. Insbesondere erhalten Sky und NowTV nun Zugang zu vielen Dreamworks-Animationsserien wie «Drachenzähmen leicht gemacht», «Die Trolle» oder «Madagascar».Die lange bereits bestehende Partnerschaft zwischen Sky und NBCUniversal erzielte zwar bereits schon fruchtbare Erfolge, meinten beide CEOs, jedoch mit diesem Schritt erhält das Programm Spin-Off Serien Premieren der oben genannten Lieblinge wie «Madagascar: A little wild».Somit gesellen sich diese Zuschauerlieblinge der Dreamworks Studios zu Original-Produktionen, die bereits auf der Plattform ausgestrahlt werde, wie «Moominvalley» oder «Morph», aber auch gut Etablierte, wie «Paw Patrol», «Peppa Pig» und «Spongebob Schwammkopf».