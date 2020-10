Zweite Staffel von «Wir sind jetzt» auf TVNOW

TV-News

Ab dem 24. Oktober ist die zweite Staffel auf TVNOW verfügbar. Das ist auch der Startschuss für die Ausstrahlung der Wiederholung von der ersten Staffel auf RTLZWEI.

Die erste Staffel von «Wir sind jetzt» erzielte im Mai 2019 bei den 14 bis 29-jährigen Zuschauern mit bis zu 8,7 Prozent Markanteil. Auf TVNOW stieg die Eigenproduktion im selben Monat unter die Top fünf der meistgesehenen RTLZWEI-Formate. Nun folgt ab 24. Oktober die zweite Staffelvorab und exklusiv auf TVNOW. Die gesamte erste Staffel wird On Air am 24. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI wiederholt.GRETA & Starks GmbH ermöglicht auch hörgeschädigten und sehbeeinträchtigten Zuschauern ein uneingeschränktes Serien-Erlebnis. Durch diese Kooperation kann mit der kostenlosen GRETA-App eine audiovisuelle Beschreibung oder Untertitelung bei "Wir sind jetzt" abgerufen werden.Inhalt: Im Mittelpunkt stehen die 17-jährige Laura und ihre Clique, die sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Mitten im Gefühlschaos der Jugendlichen schlägt das Schicksal gnadenlos zu und bringt ihre Welt ins Wanken. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit viel Humor erzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten.Die Produktion der Audiodeskription und Untertitelung übernimmt erneut No Limits Media. Regisseur ist Christian Klandt und der ausführende Produzent ist Christian Popp.