«Die Martina-Hill Show» sorgt spät am Abend für Freude bei Sat.1

Quotennews

Bei ProSieben war der Spielfilm «Deepwater Horizon» nur wenig gefragt. Sat.1 fuhr mit Luke Mockridge und Martina Hill deutlich besser.

Was trieb die ProSiebenSat.1-Gruppe am Freitagabend? ProSieben baute auf zwei Spielfilme am Abend und holte mit «Deepwater Horizon» ► nur 0,59 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Insgesamt schalteten den Actionfilm mit Mark Wahlberg 1,45 Millionen ein, woraus ein Marktanteil von guten 5,1 Prozent resultierte. In der Zielgruppe sah dies ganz anders aus, denn hier standen nur 7,8 Prozent auf dem Papier, deutlich unter Senderschnitt.begeisterte danach noch insgesamt 0,73 Millionen Seher, wovon 0,30 Millionen der Zielgruppe angehörten. Schwache 6,1 Prozent waren dort die Folge.Sat.1 setzte in der Primetime drei Stunden lang aufund punkte damit vor allem in der umworbenen Gruppe. Insgesamt schalteten 1,22 Millionen ab drei Jahren ein, 0,76 Millionen waren zwischen 14 und 49. Die Quote betrug starke 10,2 Prozent, die nur durch die beiden ersten Ausgaben Mitte September übertroffen wurden. Noch besser lief es ab 23 Uhr für, die 1,12 Millionen insgesamt vor dem Fernseher hielt. Die Einschaltquote in der Zielgruppe stieg auf 13,4 Prozent. So hoch war sie zuletzt am 27. Oktober 2019.Bei sixx und ProSieben Maxx sah der Abend nicht so rosig aus. sixx baute auf, generierte damit aber nur schwache 0,9 Prozent in der Zielgruppe. Es sahen insgesamt 0,11 Millionen und von den jungen 0,07 Millionen zu. Der Männer-Sender ProSieben Maxx fuhr mitkaum besser. Die Einschaltquote lag bei einem Prozent. Es sahen insgesamt 100.000 zu, wovon 0,08 Millionen werberelevant waren.