«Die Unfassbaren» macht RTLZWEI zur viertstärksten Kraft in der Zielgruppe

Quotennews

Die Spielfilme am Abend bescherten RTLZWEI gute Zahlen, doch am Mittag hakte es gewaltig am Freitag.

Der Thrillerbescherte dem Münchner Privatsender RTLZWEI sehr gute Ergebnisse. Ab 20:15 Uhr schalteten insgesamt 1,20 Millionen Zuschauer den Sender ein. Dies generierte einen Marktanteil von 4,2 Prozent, deutlich über Senderschnitt. In der Zielgruppe lief es ähnlich gut. 0,56 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren dabei, was zu einer Einschaltquote von guten 7,3 Prozent führte.konnte im Anschluss das Niveau nicht ganz halten, die Reichweite halbierte sich und auch die Quote sank auf solide 5,3 Prozent. Insgesamt blieben noch 0,86 Millionen dran.Am Vorabend trafen sowohlundjeweils die Sendernorm. Die Kölner Soap verfolgten 310.000 und was in Berlin vor sich ging, wollten ab 19:05 Uhr 0,53 Millionen sehen. In der Zielgruppe stand eine Reichweite von 0,20 respektive 0,33 Millionen zu Buche. Die relative Sehbeteiligung lag hier bei 4,9 und 5,4 Prozent.Am Mittag kann RTLZWEI dagegen alles andere als mit den Ergebnissen leben.unterhielt in Doppelfolge ab 13 Uhr nur 0,03 und 0,06 Millionen der Umworbenen. Die Einschaltquote betrug äußerst maue 1,4 und schwache 2,6 Prozent. Etwas besser erging es, das knapp unter Senderschnitt mit 4,0 Prozent bei den Werberelevanten ins Ziel kam. Es schauten 0,11 Millionen zu und insgesamt 0,20 Millionen.