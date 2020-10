Sky erwirbt «My Name Is Francesco Totti»

TV-News

Die neue Dokumentation wird im Dezember bei Sky ausgestrahlt.

Im Dezember kann man auf Sky One auf eine Dokumentation über das Leben des italienischen Fußballstars von Alex Infascelli freuen. Der Dokumentarfilm basiert auf dem Buch „Francesco Totti: Der ewige Kapitän“ und verfolgt die außergewöhnliche Karriere der Fußball-Legende. Neben zahlreichem Archivmaterial aus der Karriere des italienischen Fußballstars gibt es bislang unveröffentlichte private Heimvideos und Fotos von Totti und seiner Familie.Die Ausstrahlung bei Sky in Deutschland erfolgt voraussichtlich im Dezember auf Sky One. Regisseur der Dokumentation ist Alex Infascelli. «My Name Is Francesco Totti» wurde produziert von Vision Distribution und Rai Cinema in Kooperation mit Sky und Amazon Prime Video.Der Kapitän erzählt die Geschichte seiner fabelhaften Fußball-Karriere. Am Abend vor seinem Rückzug von der aktiven Laufbahn kehrt Francesco Totti zu seinen frühesten Erinnerungen zurück und durchläuft seine beispiellose Karriere als Film. Bilder und Gefühle fließen zwischen Schlüsselmomenten seiner Karriere, Blitzlichtern aus seinem persönlichen Leben und seinen Erinnerungen ineinander.