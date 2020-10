«Black Monday» bekommt eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Die Showtime-Serie wird auch im Jahr 2021 weitergehen.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat weitere zehn Episoden der Serie «Black Monday» bestellt. Diese soll 2021 in Produktion gehen und im nächsten Jahr ausgestrahlt werden. In der Serie spielen Don Cheadle, Andrew Rannells, Regina Hall und Paul Scheer als eine Mannschaft von Underdogs, die den schlimmsten Börsencrash in der Geschichte der Wall Street verursachen. Zu den wiederkehrenden Gaststars in Staffel 2 gehörten Yassir Lester, Ken Marino, Horatio Sanz und Casey Wilson.Cheadle ist als ausführender Produzent der Serie tätig, Rannells und Hall als Produzenten. Die Serie wurde von David Caspe und Jordan Cahan kreiert, die ebenfalls als ausführende Produzenten und Showrunner fungieren. Seth Rogen und Evan Goldberg gehören ebenfalls zu den Produzenten. Das Format ist eine Koproduktion zwischen Showtime und Sony Pictures Television.Vor allem Cheadle wurde für seine Leistung in der Show gelobt. In den vergangenen zwei Jahren wurde er für den Emmy Award für den besten Schauspieler in einer Comedy-Serie nominiert.