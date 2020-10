Erneut mäßig: «Notaufnahme Live»

Quotennews

Das dritte Experiment von Kabel Eins verzeichnete am Donnerstagabend mäßige Werte.

Am Donnerstag war Moderator Tommy Scheel wieder knapp zwei Stunden live auf Sendung. Nachdem Kabel Eins schonunddurchführte, folgte am Donnerstag das dritte Abenteuer. Erneut befand man sich in einer Notaufnahme, um den Dienst der Pfleger und Ärzte zu dokumentieren.Nachdem die ersten zwei Sendungen auf 0,90 und 0,88 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren kamen, verzeichnete die Ausgabe von Donnerstag nun 0,82 Millionen. Der Marktanteil bei allen Zuschauern lag bei 2,7 Prozent, zuvor wurden 3,3 und 2,9 Prozent Marktanteil ermittelt. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr man jeweils 0,50 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 6,1 und 5,7 Prozent. Das zweite «Notaufnahme Live»-Special generierte 0,41 Millionen junge Zuschauer, bei den Umworbenen standen 4,8 Prozent auf der Uhr.Im Anschluss sicherte sich eine Wiederholung von0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,21 Millionen Umworbene wurden ermittelt. Der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent. Am Vorabend sicherte sich5,7 Prozent, danach kam(aus Steinhagen) auf 4,6 Prozent Marktanteil, ehe4,8 Prozent Marktanteil erzielte.