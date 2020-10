Nach sieben Jahren: «Red Widow» startet

TV-News

In der Hauptrolle der Serie ist unter anderem Gorian Visnjic zu sehen.

Der Pay-TV-Sender FOX hat sich die Rechte an der Fernsehseriegesichert und wird das Format ab Silvester 2020 ausstrahlen. Die Verantwortlichen planen die Serie, die acht Folgen erhielt, für Donnerstag um 21.00 Uhr ein. Das Pikante an der Serie: Das Format ist bereits sieben Jahre alt und startete beim TV-Sender ABC.Zum Inhalt: Nach dem Mord an ihrem Mann, der sich als Drogenschmuggler mächtige Feinde gemacht hat, wird Marta Walraven (Radha Mitchell) vor eine unmögliche Wahl gestellt: Für Mafiaboss Nicholae Schiller (Goran Višnjić) soll sie ins Drogengeschäft einsteigen, um die Schulden ihres Mannes abzutragen. Gleichzeitig will FBI-Agent James Ramos (Clifton Collins Jr.) Marta als Informantin gewinnen.«Red Widow» basiert auf der erfolgreichen niederländischen Serie «Penoza». In den Vereinigten Staaten kam der zweistündige Auftakt auf 7,13 Millionen Zuschauer, danach brachen die Zuschauerzahlen massiv ein. Die ABC Studios-Produktion von Melissa Rosenberg wurde nach einer Staffel abgesetzt.