Ava DuVernay produziert «Caste»-Filmadaption bei Netflix

Kino-News

Nach dem Erfolg ihres Dokumentarfilms «13th» und der Miniserie «When They See Us» hat Ava DuVernay ihren ersten Spielfilm bei Netflix gedreht.

Die Filmadaption mit dem Titelwird eine mehrgeschossige Struktur verwenden, um das "unausgesprochene System zu untersuchen, das Amerika geprägt hat und beschreibt, wie unser Leben heute durch eine Hierarchie menschlicher Spaltungen aus vergangenen Generationen definiert ist", teilte Netflix mit. Der Roman, der im August 2020 von Pulitzer-Preisträger Wilkerson veröffentlicht wurde, war ein Bestseller der New York Times und eine Auswahl des Oprah's Book Club.DuVernay wird «Caste» zusammen mit Sarah Bremner und Paul Garnes von ARRAY Filmworks produzieren. Im Jahr 2016 leitete DuVernay «13th», einen Dokumentarfilm über die Geschichte der Rassenungerechtigkeit und Masseninhaftierung in Amerika. Der Film - betitelt nach dem 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, die die Sklaverei abschaffte - wurde mit BAFTA-, Emmy- und Peabody-Preisen ausgezeichnet und brachte ihr die Auszeichnung ein, die erste schwarze Regisseurin zu sein, die für einen Oscar nominiert wurde.Das nächste Netflix-Projekt von DuVernay, «When They See Us» aus dem Jahr 2019, erzählte die Geschichte der "Central Park Five". Die vierteilige, limitierte Serie erhielt 16 Emmy-Nominierungen. DuVernay produziert derzeit auch eine Serie, die auf dem Leben des Sportlers und Aktivisten Colin Kaepernick basiert und den Titel "Colin in Black & White" trägt.