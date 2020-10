Zum Mäusemelken: «5 Gold Rings»

Quotennews

Bereits der Auftakt am Freitagabend hätte den Verantwortlichen zurückschrecken sollen.

Am Freitag strahlte Sat.1 die neue Gameshowaus, die allerdings mit ihrer Premiere nur 0,57 Millionen Umworbene holte und mit 7,8 Prozent Marktanteil auf dem Senderschnitt lag. Die regulären Ausgaben, die seit Montag ausgestrahlt werden, reißen weiterhin keine Bäume aus. Die ersten drei Episoden verbuchten 4,6, 4,6 und 4,0 Prozent Marktanteil.Die von Steven Gätjen moderierte Show erreichte dabei Reichweiten von 0,26, 0,25 und 0,24 Millionen Zuschauer. Das Format, das Sat.1 werktags um 19.00 Uhr zeigt, erzielte am Mittwoch 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil stieg leicht auf 3,2 Prozent. Am Montag startete die reguläre Sendung mit 0,87 Millionen Zuschauer.Das Vorprogrammstürzte am Mittwoch auf katastrophale 0,15 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,4 Prozent ab. Insgesamt wollten nur 0,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die neue Vorabend-Quizshow sehen. Fraglich, ob die Formate noch in der kommenden Woche zu sehen sein werden.