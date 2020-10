BritBox U.K. entwickelt das Black-Tudors-Drama «Southwark»

England

Ein ehrgeiziges Originaldrama über Schwarze Tudors, die im London des 17. Jahrhunderts leben, ist für den britischen Streamingdienst BritBox in Arbeit.

«Southwark» wird von den von den ITV Studios unterstützten Silverprint Pictures produziert und befindet sich in der bezahlten Entwicklung für die von der BBC und ITV unterstützte SVOD-Plattform. Die Serie, die in den 1600er spielt, wird von der Romanschriftstellerin und Drehbuchautorin Catherine Johnson geschrieben, die vor allem durch den 2004 von Ashley Walter gedrehten Film «Bullet Boy» bekannt wurde.Die Geschichte, die von Miranda Kaufmanns historischem Buch „Black Tudors“ inspiriert wurde, wird sowohl faktische und fiktive Charaktere als auch wahre Ereignisse kombinieren, um eine andere Perspektive des Tudor-Englandes widerzuspiegeln.Die Tudor-Periode erstreckte sich technisch gesehen von den späten 1400er bis in die frühen 1600er Jahre, und «Black Tudors» spielt gegen Ende der Ära, im Jahr 1600. Kaufmanns Buch konzentriert sich auf die Geschichten von 10 Afrikanern, die aus Afrika, Europa und der spanischen Karibik nach England kamen und während der Tudor- und Stuart-Zeit in England lebten. Die meisten kamen in Gesellschaft von Piraten, Händlern, Aristokraten und sogar Königshäusern. Entscheidend ist, dass ihre Erfahrungen einzigartig sind, weil sie als freie Menschen und nicht als Sklaven angekommen sind. Diese historische Periode in der Geschichte Großbritanniens ging der Beteiligung des Landes am Sklavenhandel seit Mitte der 1600er Jahre voraus.