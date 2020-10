Netflix beendet kostenloses 30-Tage-Testangebot in den USA

Vermischtes

Die Amerikaner haben Pech gehabt, das kostenlose 30-Tage-Promoangebot wurde Anfang Oktober beendet, aber da sind sie nicht die ersten.

Außerhalb der USA begann Netflix vor zwei Jahren mit der schrittweisen Abschaffung von Free-Trial-Angeboten in verschiedenen Märkten, beginnend in Mexiko. Ein Sprecher von Netflix bestätigte, dass das Unternehmen die 30-tägige kostenlose Testmitgliedschaft in den Vereinigten Staaten beendet hat. "Wir prüfen verschiedene Marketingaktionen in den USA, um neue Mitglieder zu gewinnen und ihnen ein großartiges Netflix-Erlebnis zu bieten", sagte der Sprecher.Netflix hat andere Möglichkeiten eingeführt, um zu versuchen, neue Abonnenten anzulocken, unter anderem über die im August gestartete Website Netflix Watch Free, die einige wenige Filme und Episoden anbietet, die ohne Mitgliedschaft kostenlos gestreamt werden können.Zu den vollständigen Filmen, die auf dem Watch Free Hub von Netflix zur Verfügung stehen, gehören der Sandra Bullock-Thriller, die Adam Sandler-Komödieund «The Two Popes» mit Jonathan Pryce und Anthony Hopkins in den Hauptrollen. Für seine ursprüngliche Streaming Sendungen stellt Netflix nur die Pilotfolgen kostenlos zur Verfügung, darunter die ausund Ava DuVernay'sAndere Abonnement-Streaming-Dienste haben in der Regel ebenfalls kostenlose Testversionen als Instrument zur Kundenakquise genutzt - aber die Strategien waren sehr unterschiedlich. Disney beendete die siebentägige kostenlose Testversion von Disney Plus, kurz vor der Premiere von «Hamilton» auf dem Dienst. In der Zwischenzeit bietet Disneys Hulu auf eigenständiger Basis nach wie vor kostenlose Testversionen unterschiedlicher Länge von sieben Tagen und einen Monat kostenloser Probezeit an. Amazon bietet weiterhin eine kostenlose 30-Tage-Testversion für Prime an.Apple hat Apple TV Plus 12 Monate lang kostenlos an Kunden verschenkt, die eines der neuen Geräte des Unternehmens kaufen. Letzte Woche hieß es, dass Apple TV Plus Kunden, deren kostenloses 12-monatiges Gratis-Abonnement zwischen dem 1. November 2020 und dem 31. Januar 2021 abläuft, bis zum Februar 2021 weiterhin kostenlosen Zugang zu dem Dienst haben werden.