CBS gibt «Young Sheldon» und «Mom» Premierentermine bekannt

US-Fernsehen

Endlich geht es weiter! Nach monatelangen Produktionsunterbrechungen durch COVID-19, kann man sich wieder auf eine ganze Reihe der Sendungen von CBS freuen.



Der Sender hat Termine für die Rückkehr von(ohne Anna Faris) undsowie für das Debüt der neuen Chuck-Lorre-Komödie «B Positive» festgelegt. Über Queen Latifahs Neustart von «The Equalizer», der einzigen anderen neuen Serie von CBS, die im Herbst debütieren soll, scheint es noch keine Nachricht zu geben. Es sind bisher nur Premiertermine der Serien vorgesehen, die bereits mehrere Episoden im Kasten haben. Der Sender wird weitere Termine und Details bekannt geben, wenn seine Shows weiter die Produktion wieder aufnehmen.«Clarice», die einzige andere neue Drehbuchserie des Senders, in deren Mittelpunkt die FBI-Agentin Clarice Starling in den Jahren nach den Ereignissen von «Das Schweigen der Lämmer» steht, läuft noch bis zur Mitte der Staffel.Ursprünglich war geplant, «S.W.A.T.» auch in der Mitte der Saison zu zeigen, doch die Sendung wurde auf Herbst vorverlegt. Die vierte Staffel von «S.W.A.T.» wird nun am 11. November beginnen.