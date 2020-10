«Charité»: Das Erste startet historisch ins neue Jahr

TV-News

Sechs Episoden aus Staffel drei laufen im Januar im Ersten.

Sehr früh hat das Erste Deutsche Fernsehen die Freude auf das neue Kalenderjahr bei Fans starker Serien erhöht. Der Sender wird gleich zu Beginn des Januar die dritte Staffel vonausstrahlen. Die neue Runde umfasst sechs Episoden. Los geht es am 12. Januar 2021 – dienstags ab 20.15 Uhr. Geplant ist die Ausstrahlung jeweils in Doppelfolgen, was für Freude der Sachsenklinik auch heißt: «In aller Freundschaft» wird eine kleine Pause einlegen.In der ARD-Mediathek soll die komplette neue Staffel bereits ab dem 5. Januar 2021 vorliegen. Die dritte Staffel der Serie spielt in den 60er Jahren. Es ist die Zeit des Mauerbaus in Berlin. Das Krankenhaus steht nun im unmittelbaren Grenzgebiet zwischen Ost und West.Nina Gummich ist neu dabei, sie spielt die Ärztin Dr. Ella Wendt. Nina Kunzendorf, Philipp Hochmair und Uwe Ochsenknecht sind ebenfalls in wichtigen Rollen zu sehen. Die Staffel wurde zwischen Herbst 2019 und Spätwinter 2020 gedreht. Alle Szenen waren somit kurz vor dem heftigen Coronaausbruch in Deutschland im Kasten. Christine Hartmann führte Regie, Stefan Dähnert, Regine Bielefeldt und John-Hendrik Karsten schrieben die Bücher. Die Serie kommt von der Firma UFA Fiction.