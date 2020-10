Neue Primetime-Show für Joko: ProSieben lässt Moderator um seinen Job kämpfen

TV-News

Der Clou: Gewinnt ein Kandidat, wird dieser zum Moderator. Und Moderator Joko zum Kandidat.

„ Eventuell ist das wirklich die dümmste Show-Idee, die ich jemals hatte, denn vielleicht moderiere ich meine eigene Sendung nur ein einziges Mal? Aber na ja, darum kümmere ich mich, wenn es so weit ist. ” Joko Winterscheidt

Den wohl ungewöhnlichsten Gewinn einer TV-Sendung im deutschen Fernsehen hat ein neues ProSieben-Format namens(Arbeitstitel). Das von Florida Entertainment kommende Format soll im November 2020 in Berlin produziert und dann im Frühjahr 2021 ausgestrahlt werden. Moderator des Formats ist eigentlich Joko Winterscheidt.Was passiert? Drei Promis und ein Wildcard-Teilnehmer (also ein normaler Kandidat) fordern Joko in ‚originellen Quizrunden‘ heraus. Das Ziel: Joko die Show stehlen. Denn: Der Gewinner wird zum Quizmaster der folgenden Ausgabe. In dieser hat er dann die Möglichkeit, die Show nach eigenem Wunsch umzugestalten, während Joko dann als Kandidat darum kämpfen muss, den Posten als Moderator zurückzubekommen.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann erklärt: „Als uns Joko seine neue Show-Idee vorgestellt hat, in der er seinen eigenen Job aufs Spiel setzt, klang das erst mal sehr riskant – und etwas verrückt. Also perfekt für ProSieben . Wir freuen uns schon jetzt darauf zu sehen, ob jemand Joko die Show stehlen kann.“