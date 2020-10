US-Fernsehen

HBO entwickelt eine Skriptreihe über SpaceX von Elon Musk

Marc Wilhelm von 13. Oktober 2020, 10:31 Uhr

Die sechsteilige Serie «SpaceX» wird auf dem Buch "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" von Ashlee Vance basieren.

Jetzt wird auch das Leben von SpaceX-Gründer Elon Muasik verfilmt. Das Format basiert auf einem Buch über sein Leben, das zeigt, wie Musk in Verfolgung seines lebenslangen Traums, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Man stellt ein Team von Ingenieuren in den Vordergrund, mit denen Musik auf einer abgelegenen Pazifikinsel gearbeitet hat, wo sie die erste SpaceX-Rakete bauten und in die Umlaufbahn brachten. Er leitete eine neue Ära der privat finanzierten Weltraumforschung ein, mit dem am 30. Mai 2020 ersten bemannten SpaceX-Start der Falcon 9 gipfelte.



Elon Musk hat sich als eine der rätselhaftesten Figuren der Neuzeit erwiesen. Neben seiner Arbeit für SpaceX ist er auch für das Elektrofahrzeug und das Unternehmen für saubere Energie Tesla bekannt, dessen CEO er ist. Durch seine verschiedenen Unternehmen wird sein Nettovermögen auf fast 100 Milliarden Dollar geschätzt. Doug Jung wird der Autor und der geschäftsführende Produzent der Serie sein. Zu Jungs früheren Veröffentlichungen gehören Filme wie «Star Trek Beyond» und «The Cloverfield Paradox» sowie Shows wie «Mindhunter», «Banshee», «Big Love» und «Dark Blue».



Channing Tatum wird über seine Produktionsfirma Free Association zusammen, mit Reid Carolin und Peter Kiernan, ebenso als geschäftsführender Produzent fungieren. Tatum ist derzeit bei seinem Regiedebüt «Dog» in Produktion, bei dem er die Hauptrolle spielen und zusammen mit Carolin Regie führen wird.



