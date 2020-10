«Die Spur der Mörder» bringt dem ZDF fast 20 Prozent

Quotennews

Schwach lief die zweite «Trackers»-Episode.

Tagessieg für das Zweite Deutsche Fernsehen: Kein anderes Format hatte am Montag mehr Zuschauer als der ab 20.15 Uhr gezeigte Kriminalfilm. Er erzielte 19,6 Prozent Marktanteil bei allen Leuten, insgesamt belief sich die gemessene Reichweite somit auf 5,99 Millionen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es – trotz harter Konkurrenz – mit 6,9 Prozent klar überdurchschnittlich.Weniger gefragt war schließlich ab 22.15 Uhr die zweite Ausgabe von. Hier sank die Quote auf 11,1 Prozent (1,97 Millionen Menschen sahen zu). Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr das Format klar zu schwache Werte ein: Nur 3,1 Prozent Marktanteil wurden im Schnitt am späten Montagabend gemessen.Der Ausstrahlung schloss sich ab kurz vor Mitternacht das noch recht neuean; bei den Jungen war die Quote nicht zu retten, der Wert fiel hier auf schlechte 2,2 Prozent. Insgesamt erreichte man 7,8 Prozent – 750.000 Menschen schauten zu. Üblicherweise holt die Nachrichtensendung in der Nacht bessere Ergebnisse.