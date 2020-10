Fast fünf Millionen sehen quizzende Nationalmannschaft bei Jauch

Quotennews

Somit sicherte sich RTL am Montagabend den Zielgruppen-Sieg. Man kam sogar vor «Die Höhle der Löwen» ins Ziel.

Starker Auftritt von RTL und der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Einige Nationalspieler stellten am Montagabend bei Günther Jauch und seinem Quizihr Wissen unter Beweis. Die 165 Minuten lange Primetime-Sendung sicherte sich dabei 4,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Somit fuhr die Produktion nach der «Tagesschau» und dem ZDF-Fernsehfilm der Woche die höchste Reichweite des Tages ein. 18,1 Prozent Marktanteil wurden gemessen, ein starker Wert für RTL. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 1,33 Millionen Zuschauer für tolle 17,6 Prozent Marktanteil und die Primetime-Führung.Somit zog «Wer wird Millionär?» an diesem Montag sogar an den Löwen von VOX vorbei. Die Gründershow, die zeitgleich lief, sicherte sich 15,5 Prozent Marktanteil. Die Mediengruppe RTL Deutschland wird es freuen: Alleine die beiden linearen Sender kamen somit auf etwas mehr als 33 Prozent Marktanteil; anders gesagt: Ungefähr jeder dritte Umworbene schaute am Montagabend RTL oder VOX. Insgesamt landete «Die Höhle der Löwen» bei 2,15 Millionen Sehern.Das Lead-Out der Gründershow,, gab im Vergleich zur Vorwoche leicht ab, landete aber bei immerhin noch ordentlichen 8,2 Prozent. 0,70 Millionen Menschen schauten ab 23 Uhr zu. Deutlich stärker unterwegs war derweil zur gleichen Zeit RTLsmit noch 2,56 Millionen Sehern. 15,3 Prozent Marktanteil holte die von Nazan Eckes präsentierte Sendung.