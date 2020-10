Primetime-Check

Wie startete die dritte Staffel von «Babylon Berlin» im Ersten? Punktete bei RTL weiterhin «Das Sommerhaus der Stars»?

Am Sonntag strahlte Das Erste die ersten drei Folgen der dritten-Staffel aus. Zum Auftakt schalteten 4,33 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte man 0,83 Millionen Menschen, mit 8,7 Prozent Marktanteil kann man zufrieden sein. Ab 22.30 Uhr verbuchtenoch 2,21 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 10,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,3 Prozent Marktanteil ermittelt.Mitstartete das ZDF in den Sonntagabend. Der 90-minütige Film brachte 4,45 Millionen Zuschauer zum Einschalten, wovon 0,61 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil belief sich auf 13,3 Prozent bei allen sowie 6,2 Prozent bei den jungen Leuten. Mit demverbuchte der Mainzer Sender 3,93 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,2 Prozent. Mit 0,58 Millionen jungen Leuten sicherte man sich 6,3 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge vonlockte 1,99 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 9,8 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte man sich 3,5 Prozent.Sat.1 strahlteaus und durfte sich über 3,05 Millionen Zuschauer freuen. Mit 1,33 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich hier 14,5 Prozent Marktanteil. Unterdessen schickte RTL ins Rennen, das auf 2,22 Millionen Zuschauer kam. Bei den Umworbenen standen 1,25 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 13,9 Prozent. Bei VOX gab es eine-Wiederholung zu sehen, die auf 0,99 Millionen Zuschauer kam. Mit 7,0 Prozent Marktanteil lief es gut.Kabel Eins strahlte eine neue Ausgabe deraus, die dieses Mal 1,03 Millionen Zuschauer anlockten. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag 5,5 Prozent. «Suicide Squad» ► bescherte ProSieben 2,37 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe holte man 14,3 Prozent. Miterlangte RTLZWEI 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen 1,29 Millionen Menschen zu.