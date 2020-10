RTLZWEI setzt «X-Factor» zu Halloween fort

TV-News

Somit kehrt das Unfassbare ins lineare Fernsehen zurück.

Der Münchner Fernsehsender RTLZWEI hat einen Ausstrahlungstermin für neue Folgen der Kult-Seriegefunden. Für die lineare Ausstrahlung empfiehlt sich – natürlich – das nahende Halloween-Fest. Moderator Detlef Bothe entführt die Zuschauer am Samstag, 31. Oktober ab 20.15 Uhr in geheimnisvolle Welten. Der Darsteller, bekannt aus «Die Vierhändige» ► , werden teils erfundene, teils auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichten vorgestellt.In den neuen Folgen bereitet die sechsjährige Lana ihren Eltern Sorgen. Sie führt Gespräche mit einem imaginären Freund und es verschwinden Gegenstände und Lebensmittel im Haus. Als Vater Rick im Haus eine Kamera installiert, um seine Tochter zu überführen, wir ihm klar, dass in seinen vier Wänden unerklärliche Dinge passieren.Auch bei der weltberühmten Band Pink Floyd ereignen sich mysteriöse Vorfälle. Während der Endabmischung der Tonaufnahmen von „Another Brick in the Wall“ im Tonstudio, verschwindet Toningenieur Peter Fischer spurlos, dann hört Bandleader Roger Waters im Kinderrefrain eine Männerstimme, die „Holt, holt ihn unters Dach“ flüstert. Die Produktionsfirma Good Times zeichnet für die beiden neuen Ausgaben verantwortlich.