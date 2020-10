«Armes Deutschland»: Kinder-Ableger kommt zurück

TV-News

Ende Oktober startet eine neue Staffel. Auch diese läuft dann am neuen Abend.

Von Dienstag auf den Montag ausgewichen ist RTLZWEI mit seiner Sozial-Doku, nicht zuletzt eventuell auch um der in weniger als zwei Wochen startenden neuen «The Masked Singer»-Staffel aus dem Weg zu gehen. Nun wurde bekannt, dass auch der Ableger «Armes Deutschland – Deine Kinder» am Montagabend unterkommen wird.Der Privatsender meldete, dass die neue Staffel dieser Produktion am 26. Oktober beginnt und dann immer in der Primetime des ersten Werktag-Abends zu sehen ist – jeweils ab 20.15 Uhr.Welche Geschichten werden erzählt? Ein völlig verwahrlostes Fachwerkhaus ist zum Beispiel das Zuhause von Jannik (13), Lisa (20) und ihren Eltern. Das Haus wird mit einem Holzofen beheizt, doch da die Fenster brüchig sind, lebt die Familie besonders im Winter in eisiger Kälte. Die vierköpfige Familie bezieht Hartz IV. Um den finanziellen Engpass etwas auszugleichen, hilft Jannik seinen Eltern beim Zeitungsaustragen. Dennoch müssen sie Hilfsangebote wie die Tafel in Anspruch nehmen.