Auch 2020: «José Carreras Gala» im MDR

TV-News

Die Gala soll trotz Coronapandemie über die Bühne gehen.

Die alljährlich im Dezember abgehaltene Spendenshowwird auch 2020 umgesetzt; Corona bringt das Event also nicht zu Fall. Das bestätigte der ausstrahlende Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Donnerstag. Sie findet am 10. Dezember 2020 in Leipzig statt und wird live ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wie im Vorjahr moderiert Mareile Höppner, unterstützt wird sie von einem Neuzugang: Sven Lorig, bekannt aus der Morgensendung des Ersten.Anders als in den Jahren zuvor wird die Gala diesmal aber ohne Studiopublikum umgesetzt. Mareile Höppner: "Es ist eine Ehre für mich, bereits im zweiten Jahr in Folge an der Seite des großartigen José Carreras durch den Abend führen zu dürfen. Seit 25 Jahren trägt José Carreras mit der von ihm gegründeten José Carreras Leukämie-Stiftung wesentlich dazu bei, die Diagnostik und Therapie von Leukämie zu verbessern. Er zeigt damit ein beispielloses, beständiges und außerordentliches Engagement, um Leben zu retten und Leid zu lindern. Ich selbst weiß, welches Leid eine Krebserkrankung mit sich bringen kann, wie ich bei engen Freunden und Verwandten erfahren musste."Sven Lorig: "Ich freue mich, dass ich neben Mareile Höppner José Carreras unterstützen kann. Leukämie-Patienten kämpfen um ihr Leben. Und auch für die Familien ist diese Krankheit eine sehr große Belastung. Es ist wichtig, als Gesellschaft Solidarität zu zeigen und auch die Forschung weiter zu fördern. Gerade in diesen besonderen Zeiten dürfen wir Leukämie-Patienten nicht vergessen. Diese Krankheit macht keine Pause." Welche internationalen Künstler mitwirken, wird noch bekannt gegeben.