Hochkarätiger Fang: Bibel TV sichert sich «Anne with an E»

TV-News

Die Serie wird beim Free-TV-Sender sogar noch im Oktober starten.

Der christliche Fernsehsender Bibel TV macht mit einem Serienfang von sich reden: Der Kanal hat sich die deutschen Free-TV-Rechte an der Drama-Seriegesichert. Die erste Folge der Serie wird am 22. Oktober ausgestrahlt, als Sendeplatz hat man 20.15 Uhr ausgewählt. Die Ausstrahlung ist immer in Doppelfolgen vorgesehen. Die ersten drei Staffeln sollen nach und nach laufen, zudem werden die jeweils aktuellen Folgen samstags um 16.30 Uhr wiederholt.Wie bereits zahlreiche frühere Verfilmungen, basiert «Anne with an E» auf Lucy Maud Montgomerys Roman aus dem Jahr 1908. Erzählt wird die Coming-of-Age-Story über die Außenseiterin Anne Shirley, die trotz zahlreicher Herausforderungen für Akzeptanz, ihren Platz in der Welt und um Liebe kämpft.Verfilmt wurde Anne Shirleys Geschichte zuletzt 2017 als Serie für den kanadischen Sender CBC nach einem Drehbuch der Emmy-Gewinnerin Moira Walley-Beckett («Breaking Bad»). Der Autorin gelang es, die Erlebnisse der jungen Anne, die als Waisenkind zum Geschwisterpaar Matthew und Marilla Cuthberth kommt, nah an der Romanvorlage, aber verknüpft mit zahlreichen aktuellen Themen wie Gleichberechtigung, Diskriminierung und Frauenpower zu erzählen. In Deutschland ist die Serie bis dato schon Teil des Netflix-Katalogs."Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, eine inhaltlich, aber auch produktionstechnisch sehr hochwertige Erstausstrahlung auf Bibel TV zeigen zu können", freut sich Beate Busch, stellvertretende Geschäftsführerin von Bibel TV. "Wir hoffen, so viele neue Zuschauer, ob jung oder alt, gläubig oder dem Glauben fernstehend, mit guter Unterhaltung erreichen zu können." Die User von IMDB vergaben der Serie starke 8,7 von zehn möglichen Sternen - das Urteil basiert auf über 30.000 Votes. Trotzdem wurde 2019 das Ende der Produktion nach drei Staffeln bekannt.