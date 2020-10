Mit «Lucie»: VOX wird mittwochs rebellisch

TV-News

Acht Folgen laufen auf dem Seriensendeplatz am Mittwoch – los geht es im Laufe des November.

Der Fernsehsender VOX hat einen Starttermin für seine neue Serienproduktiongefunden. Das Programm von Headautor Nicholas Hause («Berlin, Berlin») debütiert im linearen Programm am Mittwoch, 18. November um 20.15 Uhr. Insgesamt besteht die erste Staffel aus acht Episoden – VOX zeigt Doppelfolgen, sodass der Abschluss am 9. Dezember zu sehen ist. Die Hauptrolle der Serie spielt die aus «Pastewka» bekannte Cristina do Rego.Schlagende Argumente führen Lucie in die Katastrophe: Ein Richter lässt die junge Rebellin Sozialstunden in der Jugendhilfe Kleeberg ableisten. Ein Ort für Kinder und Jugendliche, die nicht nach Hause können oder wollen. Mitten im Nichts, irgendwo in Brandenburg. Als Küchenhilfe vollbringt sie aber schnell ein pädagogisches Wunder und erhält ein Jobangebot als Betreuerin für die Jugendlichen. Ab sofort. Brennende Betten, betreutes Pornogucken, liebeskummergetriebene Jugendliche, aus dem Fenster fliegende Möbel und eine Heldin, die mit fragwürdigen Methoden und einem Willen aus Metall ihre Ziele verfolgt.EIKON Media (Produzentin Michaela Nix) ist für die Produktion verantwortlich. Der Streamingdienst TV Now stellt alle acht Episoden der Serie vorab zur Verfügung: Zahlende Kunden sind ab dem 11. November eingeladen, den Werdegang von Lucie zu verfolgen.